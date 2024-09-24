24 Сентября 2024
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Фото: пресс-служба Центрального банка России

Ежик раздора. ЦБ оскандалился из-за монеты к 50-летию "Ежика в тумане"

Банк России пополнил серию монет "Российская (советская) мультипликация". Обновление проиллюстрировано изображениями из мультфильма "Ежик в тумане". Это стало причиной скандала. Режиссер Юрий Норштейн заявил, что его работу использовали без спроса. В ЦБ ответили, что заключили договор с "Союзмультфильмом".

По данным Центробанка, серебряная монета номиналом 3 руб. (масса драгоценного металла в чистоте – 31,1 г, проба сплава - 925, тираж – 7 тыс. штук) имеет форму круга диаметром 39,0 мм. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант. На оборотной стороне монеты - цветное изображение героя мультфильма "Ежик в тумане", стоящего на холмике, выполненном в рельефе, на фоне пейзажа в тумане, созданного в технике лазерного матирования. Вверху слева по окружности имеется рельефная надпись "ЕЖИК В ТУМАНЕ". Также выпущены схожие монеты номиналом 25 руб.

Памятные монеты "Ежик в тумане" серии "Российская (советская) мультипликация"(2024)|Фото: пресс-служба Центрального банка России

Памятные монеты "Ежик в тумане" серии "Российская (советская) мультипликация"(2024)|Фото: пресс-служба Центрального банка России

Позже режиссер мультфильма Юрий Норштейн заявил, что считает это "воровством", так как у него и его супруги Франчески Ярбусовой, которая была художницей "Ежика в тумане", не спросили разрешения на использование образов. Мультипликатор назвал изображение на монетах созданного его супругой образа плагиатом. В его организации он обвинил председателя правления "Союзмультфильма" Юлиану Слащеву. В ЦБ на это ответили, что заключен договор с ООО "Союзмультфильм".

"Мы с уважением относимся к творчеству выдающегося мультипликатора Юрия Норштейна. Поэтому Банк России принял решение выпустить монету "Ежик в тумане" <...> В данном случае у Банка России договор с ООО "Союзмультфильм", в соответствии с которым, нам были переданы права на использование персонажей произведения", - сообщили РБК в пресс-службе регулятора.

Там уточнили, что договор с "Союзмультфильмом" гарантировал законность его прав на интеллектуальную собственность и то, что заключение соглашения "не является нарушением прав третьих лиц и не может привести к предъявлению требований третьими лицами".

Мультфильм "Ежик в тумане" снят в 1975 г.

Теги: "Ежик в тумане", Юрий Норштейн, мультфильм, монета


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