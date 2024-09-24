В Челябинской области вода из заброшенных шахт затапливает город

Сразу несколько районов города Копейск в Челябинской области подверглись наводнению из-за переполнения старых шахт. Их жители вынуждены покидать свои дома. Об этом сообщает "Народный фронт" Челябинской области.

Подтопления происходят из-за заброшенных 20 лет назад угольных шахт, которые не были ликвидированы должным образом. Сообщается, что ситуация с подтоплениями усугубилась именно в последний год - вокруг поселков даже начали образовываться озера из шахтных вод.

Меры, которые принимают местные власти (перекачивание воды и копка траншей), не решают проблему. Активисты "Народного фронта" обратились за помощью к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру.

Напомним, в конце июля в Челябинской области из-за ливней прорвало дамбу, в результате чего крупное затопление произошло в Миассе - третьем по численности городе области.