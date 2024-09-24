В Нижневартовске прокуратура вскрыла факт незаконной приватизации муниципальных земель

В Югре природоохранная прокуратура вскрыла факт незаконной приватизации муниципальных земель Нижневартовска, сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

Ведомство провело проверку законности бесплатного предоставления местному жителю земельного участка в садовом товариществе. Было установлено, что мэрия предоставила участок площадью 500 кв. м. Основания для приватизации муниципальных земель отсутствовали, поскольку вартовчанин не является членом садового некоммерческого товарищества, распределение земельных участков среди членов организации в установленном порядке не проведено.

С целью устранения выявленных нарушений в адрес главы города и председателя товарищества внесены представления, которые в настоящее время находятся на рассмотрении. Фактическое устранение нарушений контролируется прокуратурой.