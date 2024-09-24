24 Сентября 2024
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Общество Свердловская область
Фото: инициативная группа жителей, выступающая против мусорного полигона в Сысертском городском округе

"Хотят строить на залежах торфа!" Жители Сысерти вышли на второй день пикетов против мусорного полигона

Жители Сысертского района уже второй день выходят в одиночные пикеты против строительства мусоросортировочного завода "Екатеринбург-Юг". В этот раз уральцы заявляют, что при возведении так называемого "эко-кластера" частично затронет и торфяное месторождение "Ястребинское", расположенное в Сысертском районе Свердловской области и Каслинском районе Челябинской области.

"Согласно информационной системе ФГБУ "Росгеолфонд" (Карта оцифрованных границ площадей залегания полезных ископаемых) и ведомственной информационной системе "Недропользование" в непосредственной близости к земельному участку с кадастровым номером 66:25:4306002:38 расположено месторождение торфа "Ястребинское №1271", находящееся в нераспределенном фонде недр и учитываемое Территориальным балансом запасов общераспространенных полезных ископаемых Свердловской области. Запасы торфа утверждены в 1973 году, по состоянию на 01.01.2023 составляет 524 тыс. тонн", - говорится в ответе Минприроды Свердловской области инициативной группе (имеется в ред. Накануне.RU).

Как и вчера, пикеты проходят сразу в двух локациях: у здания администрации Сысертского городского округа и в Екатеринбурге - у резиденции губернатора Свердловской области. На плакате у пикетирующего в уральской столице надпись: "Мусорный полигон на торфяниках это безумие!"

"Сегодняшний пикет направлен на то, чтобы напомнить правительству в первую очередь о том, что там у нас находятся торфяники. Размещение мусорного полигона на торфяниках недопустимо. Это в первую очередь связано с пожарами, которые так или иначе возникнут там", - заявил пикетирующий.

Одиночный пикет у резиденции губернатора Свердловской области(2024)|Фото: инициативная группа жителей, выступающая против мусорного полигона в Сысертском городском округе

С аналогичной целью проводится пикет и в Сысерти. Пенсионерка принесла плакат со словами: "Президент за народ! Депутаты СГО за кого?" По ее словам, строительство мусорного полигона на землях сельхозназначения нужно только местным олигархам. Простым же уральцам он только испортит жизнь.

"Здесь нужно организовывать туризм, детские, пионерские, оздоровительный лагеря. Здесь у нас масштабные залежи торфа! Это грозит большой катастрофой! Рядом проходит "Бухара Уралгаз". Здесь же у нас подводные источники воды - люди питаются этой водой и если случится, что построят мусорный полигон, то это большая катастрофа. Так же как и в Челябинской области после радиации столько было переселено населенных пунктов и нас ожидает вот эта же беда!" - рассказала пенсионерка.

Одиночный пикет у здания администрации Сысертского городского округа(2024)|Фото: инициативная группа жителей, выступающая против мусорного полигона в Сысертском городском округе

Акция у резиденции губернатора дала свои плоды, правда не те, на которые недеялась инициативная группа. По словам пикетирующего к ним вышли только представители аппарата свердловского уполномоченного по правам человека Татьяны Мерзляковой. Противник полигона рассказал им о предстоящем заседании думы по поводу референдума, о котором те пообещали уведомить лично омбудсмена. Правительству же, как считает активист, дали команду игнорировать возмущения уральцев.

Теги: Сысерть, торф, мусорный полигон, пикет


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