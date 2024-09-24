Общественную палату Екатеринбурга вернули в ведение мэрии

Полномочия по организационно-техническому сопровождению Общественной палаты Екатеринбурга вновь переданы в ведение администрации города. Решение было принято сегодня на заседании Екатеринбургской городской думы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, с такой инициативой выступил председатель ОП Яков Силин. В 2020 году полномочия по организационно-техническому сопровождению Общественной палаты были переданы администрацией Екатеринбурга городской думе.

"Абсолютное большинство вопросов готовит администрация города, логично, чтобы и в организационном плане аппарат администрации подключался больше. И мы посчитали возможным выйти с такой инициативой – вернуть ту схему, которая когда-то была", - пояснил Силин.

В итоге депутаты приняли соответствующее решение.

Общественная палата состоит из 33 человек. В начале этого года 11 кандидатов определил глава Екатеринбурга Алексей Орлов, столько же утвердили депутаты гордумы. В феврале избранные члены провели голосование и выбрали еще 11 человек. В марте Общественная палата Екатеринбурга выбрала председателя и его заместителей.