40 компаний Тюменской области представят свою продукцию на крупнейшей выставке АПК

40 компаний Тюменской области представят свою продукцию на крупнейшей выставке АПК в Уральском федеральном округе, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В Ханты-Мансийске с 26 по 28 сентября пройдет XII межрегиональная выставка АПК. На стенде региона будет представлена продукция тюменских товаропроизводителей. Оформление выставочного пространства будет посвящено 80-летию Тюменской области.

Посетители экспозиции узнают, как развивались предприятия АПК региона, в частности, гостям расскажут о производителях мороженого. В Тюменской области производство мороженного началось в 70-е годы. Тогда пломбир в вафельных стаканчиках выпускали на производственных площадях "Тюменьмолоко". С 1988 года Тюменский хладокомбинат на итальянском оборудовании освоил производство мороженого "Забава" в бумажной упаковке. Выпускали 250 тонн в месяц. 22 года радовало оно своим сливочным вкусом тюменцев. Со временем оборудование начало стареть, упал объем продаж, появились предписания о переносе производств из города. В 2010 году производство закрыли.

5 июня 2018 года в индустриальном парке "Боровский" Тюменского района открылся современный завод ООО "ЛАНДИС" по производству мороженого "Тюменский пломбир". После его запуска технологи предприятия много экспериментировали, чтобы добиться того самого вкуса детства и нужной пластичности массы. Потребовалось множество дегустаций и 10-15 тестовых варок и фасовок. За первые два года "Тюменский пломбир" занял сразу четыре верхние позиции в топ-10 востребованного тюменцами мороженого.

Сегодня общее количество ассортиментных позиций насчитывает 33 вида мороженого.