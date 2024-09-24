В России получили срок обвиняемые в совершении теракта в Чечне

Южный окружной военный суд вынес приговор фигурантам дела о теракте в Чечне в 2005 г.

Нажмудин Дудиев и Ибрагим Донашев получили 24 года и 25 лет колонии строгого режима соответственно, сообщили "Ъ" в суде.

По версии следствия, в 2005 г. злоумышленники участвовали в организации теракта в селе Знаменское Надтеречного района Чечни. Тогда был похищен и убит мужчина. Позже труп засунули в автомобиль, начиненный взрывчаткой, а когда погибшего нашли силовики, раздался взрыв. Погибли 15 человек, еще 36 были ранены.