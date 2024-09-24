Володин озвучил предлагаемую меру наказания за пропаганду чайлдфри

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о том, что депутаты нижней палаты парламента начали рассматривать законопроект, запрещающий пропаганду осознанного отказа от деторождения (чайлдфри). Предлагается запретить пропаганду бездетности в интернете, СМИ, кинофильмах, рекламе, а также ввести административную ответственность за это.

"Штрафы за нарушение составят до 400 тыс. руб. для физических лиц, до 800 тыс. руб. для должностных лиц и до 5 млн руб. для юридических лиц. По аналогии с теми, что были приняты при вашей поддержке ранее за пропаганду ЛГБТ и смены пола. Дружная и большая семья – основа сильного государства. А как вы считаете?", - написал Володин в своем telegram-канале.

Ранее правительство России поддержало идею запрета пропаганды идеологии чайлдфри. Однако соответствующий законопроект следует доработать, сочли в кабмине. Например, нужно уточнить понятие "отказ от деторождения". Это следует сделать, чтобы избежать неоправданного отнесения к пропаганде ситуаций, когда отказ от рождения ребенка вызван религиозными причинами, медицинскими показаниями или изнасилованием