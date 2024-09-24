В Челябинске согласовали проект стартового котлована метротрамвая

В ходе государственной экспертизы согласован проект стартового котлована для линии метротрама "Север-Юг" в Челябинске. Об этом сообщается в Едином госреестре заключений госэкспертизы.

В частности, прокладку стартового котлована для линии метротрама "Север-Юг" планируют начать на улице Косарева. Кроме того, идёт подготовка площадки для прокладки метротрамвая на улице Овчинникова.

Из документа следует, что главная роль в разработке проекта принадлежит научно-инженерному центру тоннельной ассоциации и Московскому НИИ типологии и экспериментального проектирования.

Напомним, в августе 2023 года в Челябинске утвердили документацию по планировке территории для строительства метротрамвая. Планируется строительство двух линий – "Север – Юг", протяженностью до 10 км с максимальной глубиной остановочного пункта до 45 метров, и "Запад – Восток", протяженностью до 7 км с максимальной глубиной остановочного пункта до 15 метров.