24 Сентября 2024
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Политика Челябинская область
Фото: t.me/poolN74

Губернатор Челябинской области переназначил правительство

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил министров регионального правительства. Информация об этом появилась на портале публикации правовых актов 23 сентября. Переназначение кабмина является обязательной процедурой после инаугурации главы региона, вступившего в должность на новый срок.

Большинство чиновников остались на своих местах. В частности, свои посты сохранили первые заместители губернатора: Иван Куцевляк, Виктор Мамин и Станислав Мошаров. При этом министр экологии Игорь Гилев, министр общественной безопасности Николай Зубарев и министр тарифного регулирования и энергетики Антон Дрыга остались работать с указанием "исполняющий обязанности".

Напомним, что 7 и 8 сентября в Челябинской области прошли выборы губернатора и глав местного самоуправления, на которых проголосовали 1,2 млн жителей. Действующий губернатор Челябинской области Алексей Текслер одержал победу с результатом 81,28% голосов.

21 сентября глава Южного Урала принял решение назначить нового представителя региона в Совет Федерации, им станет мэр Челябинска Наталья Котова. В связи с этим 24 сентября депутаты гордумы областной столицы официально приняли ее отставку с поста градоначальника.

Теги: текслер, кабмин, инаугурация


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