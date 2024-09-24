Жителю Биробиджана вменили госизмену

23-летнему жителю Биробюджана (Еврейская автономная область) вменили подготовку к теракту и госизмену.

Злоумышленник собирал информацию об объектах Министерства обороны России. Он сделал контейнеры с зажигательной смесью для поджога пункта отбора на военную службу по контракту в Биробиджане и выведения из строя релейных шкафов на железной дороге.

Обнаружены приготовленные им средства террора и связи для контактов с украинскими спецслужбами. Возбуждены уголовные дела по статьям "Теракт", "Диверсия", "Госизмена". Подозреваемый признал вину и активно сотрудничает со следствием. Ему грозит пожизненное лишение свободы, сообщает центр общественных связей ФСБ России.