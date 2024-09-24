Астраханская область активно модернизирует коммунальную инфраструктуру, используя бюджетные кредиты

Как ранее сообщал губернатор Игорь Бабушкин, в Астрахани уже заменили более 20 км трубопровода.

Накануне стало известно, что средства по инфраструктурным бюджетным кредитам (ИБК) направят на ремонт еще 5 объектов, который будет произведен в 2024 и 2025 годах. Этот вопрос обсуждали на совещании, которое провел губернатор Игорь Бабушкин.

Это уже 2 этап масштабной реконструкции, которая стартовала в 2022 году благодаря финансовой поддержке по инфраструктурным бюджетным кредитам (ИБК) в 2,7 млрд. рублей в рамках реализации проекта «Развитие Астраханской агломерации».

Заместитель председателя правительства – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области Михаил Богомолов отметил, что в рамках 1 этапа капитального ремонта из 53 объектов 11 были реконструированы в 2023 году, на 35 работы выполнены в текущем году. Оставшиеся 7 объектов будут введены в эксплуатацию до конца ноября этого года.

Два сложных объекта, реализуемых в рамках 2 этапа модернизации, требуют особого внимания – это напорный коллектор по ул. Магистральная и участок сети самотечной канализации от ул. Куликова по ул. Бориса Алексеева. В соответствии с перечнем объектов будет отремонтирован отрезок сети от перекрестка ул. Ахшарумова и ул. Бэра.

Также рассмотрели вопросы, связанные с реализацией программы в рамках использования средств специального казначейского кредита на сумму 1 млрд 160 млн рублей. Глава региона поставил задачу в полном объеме завершить все работы в 2024 году.