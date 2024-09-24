Почетным гражданам Екатеринбурга увеличили выплаты

Почетные граждане Екатеринбурга будут получать повышенные выплаты. Решение об этом было принято на сегодняшнем заседании городской думы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе гордумы, ранее Почетные граждане Екатеринбурга получали двукратный прожиточный минимум. Депутаты проголосовали за то, чтобы увеличить размер выплаты до трехкратного прожиточного минимума.

За всю историю Почетными гражданами стали более 100 екатеринбуржцев. Среди них – ученые, спортсмены, врачи, педагоги, музыканты. Традиционно звание Почетного гражданина присваивается раз в год. В нынешнем году им стал ветеран Великой Отечественной войны Жорж Токарев.

О том, что в Екатеринбурге собираются увеличить выплаты Почетным гражданам города, стало известно в середине сентября.