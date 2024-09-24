Shaman вернул в бюджет Ставрополья 15,3 миллиона, заплаченные за его концерт

Певец Shaman (Ярослав Дронов) вернул в бюджет Ставропольского края все деньги, которые ему заплатили за выступление на День города и края. Речь идет о сумме в 15,3 млн руб.

Выступление планировалось на праздновании дня Ставропольского края 14 сентября. За несколько дней до праздника глава региона провёл опрос, стоит ли тратить деньги на артистов, и большинство жителей ответило отрицательно.

Согласно письму прокуратуры, исполнитель вернул все деньги, которые ранее ему заплатили. Между краевой филармонией и представителями Дронова подписано дополнительное соглашение о расторжении договора. 18 сентября 15 млн 300 тыс. 300 руб. возвращены в бюджет края, пишет Baza.

Ранее схожую сумму певцу заплатили за выступление в Оренбурге. После этого депутат Нина Останина напомнила главе Оренбургской области Денису Паслеру, что в регионе до сих пор не до конца ликвидированы последствия апрельского наводнения, не все дождались компенсаций, и в это время платить артистам 16 млн руб. просто цинично. Парламентарий обратила внимание на то, что в других городах подобные выступления звезд оплачивают спонсоры, крупные предприятия региона и т.д.