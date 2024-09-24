100 рублей в сутки. В Свердловской области все же могут ввести туристический налог

В Свердловской области все же могут ввести туристический налог, несмотря на заявления представителей законодательного собрания региона. Минимальная сумма может составить 100 рублей в сутки, о чем сообщили в управлении информационной политики ЗакСО со ссылкой на председателя комитета по молодежной политики, развитию физической культуры, спорта и туризма Елену Чечунову

"Минимальная планка, которая предусмотрена - не менее 100 рублей в сутки, она достаточно завышена, потому что сегодня есть практика, когда 30-50 рублей в сутки за проживание одного человека средства размещения взымают. Это в тех территориях, где пошли на эксперимент и применили так называемый туристический сбор", - передает ее слова ТАСС.

Закон о туристическом налоге вступит в силу с 1 января 2025 года, и каждый последующий год сумма будет увеличиваться: с 1 до 5% от стоимости проживания.

Ранее на заседании свердловского заксобрания было отмечено, что именно муниципалитеты должны решить, нужно ли взимать налог на их территориях. В тот день представители ЗакСО заключили, что Средний Урал не готов к введению турналога. По словам той же Чечуновой, такие изменения могут негативно сказаться на турпотоке из-за увеличения цен на гостиничные услуги.

"По итогам нынешнего совещания мы пришли к выводу, что сегодня введение туристического налога в муниципальных образованиях Свердловской области не представляется возможным - у нас пока нет ответов на очень многие вопросы", - заявляла Чечунова в начале сентября.