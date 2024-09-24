Еще 30 тонн гумгруза отправили астраханцы в подшефный Кременской район ЛНР

По инициативе губернатора Игоря Бабушкина из Астраханской области в подшефный Кременской муниципальный округ Луганской Народной Республики привезли 20 тонн картофеля и 10 тонн лечо в банках.

Астраханцы поддерживают новые территории с начала проведения специальной военной операции. Этот вопрос находится на личном контроле главы региона.

Как отметил министр сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области Руслан Пашаев, все сельхозпроизводители, фермеры, рыбодобытчики Астраханской области помогают на постоянной основе.

Предоставление помощи Кременскому району приобрело системный характер. В зависимости от нужд, передают предметы первой необходимости, средства личной гигиены, продукты питания, лекарства, медицинское оборудование, стройматериалы, бытовую технику. К 1 сентября были отправлены школьные принадлежности для детей.

По словам директора ресурсного центра волонтеров Дмитрия Манцурова, поддержка, которую оказывает губернатор, правительство Астраханской области, волонтеры и все заинтересованные граждане очень важна для людей.

Каждый месяц Астраханская область направляет гуманитарные грузы в зону проведения специальной военной операции. Принять участие могут все желающие.