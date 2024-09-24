В Тюмени произошел технический сбой в приложении для оплаты парковок

В Тюмени произошел технический сбой в приложении для оплаты парковок, а также на портале "Тюменские парковки", сообщает РБК Тюмень со ссылкой на "Тюменьгортранс".

"В течение дня технический сбой будет устранен. Чтобы оплатить нахождение авто на парковке, необходимо запомнить время стоянки. Затем нужно ввести его в приложении до 24.00 и произвести оплату, когда оно заработает", — говорится в сообщении.

Ранее власти подняли плату за пользование парковками в Тюмени. Стоимость за стоянку на большинстве машиномест увеличивается на 5 руб. Также в мэрии сообщили о начале работы новых платных парковок в центре.