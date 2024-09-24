В РПЦ уточнили позицию по теории Дарвина

В связи с тем, что помощник премьера Чечни Муслим Хучиев призвал исключить из преподавания в школах теории Чарльза Дарвина, а затем в РПЦ ряд священников выразили такое же желание, викарий патриарха Московского и всея Руси архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) заявил, что и сама теория Дарвина была существенно изменена, поэтому многое зависит от того, в каком виде она преподается.

По его мнению, если борьба за существование рассматривается как единственный или главный механизм естественного отбора в процессе эволюции, то это прокладывает дорогу к применению этого принципа в теориях исторических, социальных и экономических, то есть к социал-дарвинизму. Сама же идея постепенного изменения организмов никак не вступает в противоречие с Библией, где об этом ничего не сказано. Иерарх считает, что главной задачей образования является та, о которой постоянно говорит глава СПЧ Валерий Фадеев: чтобы система школьного образования опиралась одновременно на три краеугольных камня познания человеком мира — науку, культуру и религию.

На днях председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи Федор Лукьянов заявил, что в школах нужно больше говорить об альтернативах теории Дарвина. А сама идея о более развитых и менее развитых народах использовалась и используется как оправдание для колонизации стран. Только позже эти идеи были взяты на вооружение нацистами.

Интересно, что известный немецкий философ, автор "Заката Европы" Освальд Шпенглер видел в теории Дарвина прежде всего англосаксонское политическое учение о высших и низших народах. Подобного мнения придерживался выдающийся русский философ, автор концепции множества цивилизаций Николай Данилевский.