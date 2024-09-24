Арестовано имущество "Курского электромеханического завода"

Суд арестовал доли и имущество ООО "Курский электромеханический завод" (КЭМЗ). Решение – часть расследования уголовного дела, возбужденного еще в 2016 г. из-за хищений денег при строительстве "Газпром Арены".

Арестованы 50% долей в уставном капитале завода, земельный участок площадью 20 тыс. "квадратов" и два нежилых здания, пишет РИА Новости.

Арена - один из самых дорогостоящих спорткомплексов в мире. По последним данным, общие затраты на его строительство превысили 40 млрд руб., при этом изначально предполагалось потратить порядка 6,7 млрд руб.