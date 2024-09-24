Трассу "Тюмень – Ханты-Мансийск" перекрыли ради секретного крупногабаритного груза

Трассу "Тюмень – Ханты-Мансийск" перекрыли ради секретного груза в контейнере. О перекрытии дороги сообщал Уралуправтодор, передает корреспондент Накануне.RU.

Проезд по участку автодороги был ограничен с 3.15 до 7.00 на участках км 252+300 — км 244+300. Также дорогу перекрывали в районе съезда 1В-й транспортной развязки (подъем с автомобильной дороги а/д "Тобольск — Нефтехимический комбинат" на а/д Р-404 в северном направлении) с 7.00 до 9.00.

Объезжать закрытые участки водителям пришлось по развязке Тюмень — Тобольск —Ханты-Мансийск км 244 — проспект Дзираева — проспект Менделеева — улица Ремезова — улица Защитинская — Уватский тракт — выезд на кольцевую транспортную развязку а/д Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск км 252+300.

Перевозку груза зафиксировали очевидцы. Видео опубликовано в группе "Типичный Тобольск".

На кадрах – огромный кейс высотой в трехэтажный дом и весом около 500 тонн. Подписчики пытаются угадать, что спрятано за кейсом. В частности, люди предположили, что перевозят спрятанное оборудование для завода.