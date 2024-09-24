Среднестатистический портрет покупателя водки "нарисовали" в России

Среднестатистический портрет покупателя водки составили в России. По данным исследовательского холдинга "Ромир", это женатый мужчина старше 30 лет без детей или в семье с одним ребенком. Об этом сообщает Lenta.ru.

По новым данным, женщины за последний год стали покупать зелье реже.

Более 80 процентов покупателей этого напитка — россияне старше 35 лет. Число покупателей в возрасте от 25 до 34 лет снизилось на 15 процентов, а в возрасте от 18 до 24 лет - наоборот, увеличилось на 7 процентов.

За год средний чек вырос почти на 10% и составил 332 рубля.

Напомним, что в России, возможно, введут ограничение на продажу крепкого алкоголя до 21 года.