Глава СКР поручил возбудить дело после серии избиений воспитанников в реабилитационном центре Талицы

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения воспитанников талицкого реабилитационного центра их же сверстниками.

Ранее в СМИ и социальных сетях появилось видео, как двое подростков избивают сверстников и заставляют вставать на колени. Все происходящее было снято на телефон самими обидчиками и распространено в интернете.

"Высказывается предположение, что избиение происходило по указанию работника социального учреждения за пропуски учебных занятий", – добавили в пресс-службе.

В следственных органах также хотят проверить руководство учреждения на халатность. Организована судебно-медицинская экспертиза, которая определит степень тяжести вреда, нанесенного воспитанникам. Прокуратура также проверит, действительно ли телесное наказание было идеей сотрудниками центра.