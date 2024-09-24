Чемпионка Юношеских Олимпийских игр по художественной гимнастике Дарья Трубникова провела в Перми мастер-класс для юных спортсменок

Чемпионка Юношеских Олимпийских игр по художественной гимнастике Дарья Трубникова провела мастер-класс в Перми.



Напомним, Дарья Трубникова, двукратная чемпионка Юношеских Олимпийских игр по художественной гимнастике, мастер спорта международного класса.

Накануне она провела мастер-класс для юных гимнасток в СК «Энергия» в Перми.

Встречу в рамках межрегиональной программы «Миссия чемпиона» организовала компания «Уралкалий», которая входит в Группу «Уралхим». Участницами мастер-класса стали более 300 спортсменок из Пермского края.

Дарья Трубникова провела занятия по общей и специальной физической подготовке, обучила собственным «фишкам» работы с мячом и лентой. После мастер-класса участниц ждала автограф-сессия, где каждая юная спортсменка имела возможность пообщаться с титулованной чемпионкой, получить автограф и сделать фото на память.