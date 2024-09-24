В России признана нежелательной деятельность украинской НПО "Фонд 24.02"

Генеральная прокуратура России признала нежелательной работу украинской неправительственной организации (НПО) "Фонд 24.02". Фонд зарегистрирован в апреле 2023 г. в Киеве для поддержки ВСУ и объединения покинувших страну лжепатриотов и русофобов.

Организация сотрудничает с террористическими организациями "Легион ""Свобода России" и "Айдар", оказывая им военную и гуманитарную поддержку. На своих мероприятиях антироссийской направленности участники открыто призывают к объединению всех, кто разделяет экстремистские взгляды.

В интернете фонд распространяет недостоверные сведения о проведении специальной военной операции, сообщения, дискредитирующие политику руководства России, призывы к терроризму.