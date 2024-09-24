Почти 90% учителей заявили о перегрузке

87% российских учителей сообщили о том, что очень сильно перегружены. Об этом говорят результаты совместного исследования онлайн-школы "Фоксфорд" и "Учительской газеты".

Только 4% учителей удовлетворены своим рабочим графиком. А 87% заявили о существенной перегрузке и усталости уже в начале учебного года. То есть год только начался, а учителя уже измучены. К сожалению, учителей не спрашивали, на сколько ставок они работают. Потому что главная причина перегрузки - это работа на полторы-две ставки из-за нищенской зарплаты на одну ставку.

Какая работа отнимает у учителей больше всего времени? Это заполнение документации по запросу администрации (52%) и ведение отчетности (48%). Почти 64% учителей отметили, что на эти дела у них уходит до 10 часов в неделю, еще у 25% — от 10 до 20 часов в неделю. Это огромные цифры, свидетельствующие о бюрократическом кошмаре в школах и эксплуатации педагогических работников, а также нагружении их бесполезной работой, которая никакого отношения к образованию и обучению детей не имеет. В конце 2023 года советник главы Рособрнадзора Наталья Алтыникова признала, что образовательные учреждения все так же задыхаются от бюрократии.

Характерно, что одной из самых трудозатратных задач учителя назвали подготовку к урокам (50%). Почти у половины педагогов она отнимает от 10 до 20 часов в неделю. Почти столько же упоминают проверку домашних заданий: 68% тратят на это до 10 часов в неделю, 24% — до 20 часов. Иными словами, бюрократия отнимает у учителей столько же времени, сколько их основная работа. Это значит, что государство просто мешает учителям учить детей, нагружая их бюрократической отчетностью.

Об этом говорят такие цифры. В 2023 году директор Института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина заявила, что до 70% учителей не хватает времени, чтобы готовиться к урокам.

Еще одно мучение - новые образовательные стандарты и программы. У 68% учителей на это уходит до 10 часов в неделю. Еще у 16% - 10-20 часов, у остальных 16% - более 20 часов в неделю. Вместо обучения детей учителя постоянно должны подстраиваться под очередные требования чиновников.

Неудивительно, что на вопрос, что нужно сократить, более 60% отметили заполнение документации. Почти 50% раздражает нагрузка, связанная с организацией мониторингов и срезов знаний учащихся. На днях в сети разлетелось письмо учительницы из Старого Оскола, которая была вынуждена уйти из школы в том числе по этой причине.

Результаты опроса отражают отношение к учителям как к бюрократическим работникам, которым можно много не платить, но требовать много. Именно нищенская зарплата вынуждает учителей брать по две ставки и дополнительные "активности", чтобы заработать хоть что-то приличное. Учителя в России являются самой низкооплачиваемой профессией после дворников и уборщиц. В результате они массово покидают школы. Государство этой проблемы не признает, как и нищенских зарплат учителей.

Что касается бюрократии в школах, то она "вцепилась в учителя как бульдог", заявила недавно зампред Комитета ГД по просвещению, замруководителя фракции "Единая Россия" Алена Аршинова. Она считает, что около 40% учителей замечают положительные изменения. Но они происходят не потому, что принимаются какие-то законы, а потому, что региональные власти в ручном режиме отслеживают это. Самих учителей о бюрократии в школах давно не спрашивали.