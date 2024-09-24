24 Сентября 2024
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Фото: Следственный комитет РФ

В Нижневартовске мужчина более 20 лет назад избил друга магнитофоном и скинул его тело в реку

В Нижневартовске мужчина убил другом магнитофоном и скинул тело в реку Обь.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР, преступление было совершено более 20 лет назад. В ночь с 30 ноября по 1 декабря 2001 года в одной из квартир дома по ул. Менделеева, 22-летний пьяный мужчина поссорился со своим 29-летним приятелем и избил его кассетным магнитофоном по голове и другим частям тела. От полученных травм последний погиб.

Мужчина испугался и избавился от тела, сбросив его в реку.

"Длительное время преступление оставалось не раскрытым, однако, благодаря профессиональным действиям следователей, проведенным в тесном взаимодействии с сотрудниками УМВД России по Нижневартовску, собраны доказательства причастности вышеуказанного мужчины к совершению преступления, в том числе установлен свидетель, указавший на него, а также получены признательные показания", - говорится в сообщении.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Теги: убийство, магнитофон, река Обь


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