Глава избирательной комиссии из Свердловской области погиб в зоне СВО

В ходе специальной военной операции погиб глава участковой избирательной комиссии из Свердловской области Сергей Месилов. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном избиркоме.

С 2009 года Месилов работал в составе участковой избирательной комиссии, а с 2018 года был председателем УИК №850 поселка Бобровский Сысертского района. Мужчина имел опыт службы пограничником. В сентябре 2022 года его призвали на военную службу, которую уралец проходил в зоне СВО.

Сергей Месилов погиб при исполнении воинского долга в сентябре 2024 года. Прощание с ним проходит сегодня, 24 сентября. Мужчине было 45 лет.

В избирательной комиссии Свердловской области выразили глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам капитана Месилова.