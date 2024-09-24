Фасоль с ботулизмом: пострадавшие подали первые иски в суд

Пострадавшие от ботулизма после употребления лобио с фасолью подали в суд на "Самокат" и "Кухню на районе". Суммы исков варьируются от 250 тысяч до 2 миллионов рублей, в зависимости от ситуации. На размер требований влияет субъективная оценка моральных и физических страданий потерпевшими.

Как РБК рассказал представитель истцов Борис Фельдман, с начала августа подано пять исков, всего планируется 30. По основной массе пострадавших удалось достичь соглашения на досудебном этапе.

Массовое отравление едой из сервисов доставки произошло в середине июня. С признаками ботулизма госпитализировали более 300 человек в Москве, Подмосковье, Нижегородской области и Казани. В июле это количество выросло до 417. Двое скончались. Как рассказала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, все пострадавшие употребляли в пищу салат с фасолью "Лобио" от "Кухни на районе".

В конце июня суд приостановил работу "Кухни на районе" на 90 суток. Также суд отправил под домашний арест руководство компании.

Позже стало известно, что проблема заключается в консервированной фасоли от поставщика "Савон-К". Позднее Роспотребнадзор подтвердил, что именно эта продукция производилась в промышленной зоне рядом со свалками отходов в антисанитарных условиях.