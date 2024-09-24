Турция стала покупать у России вдвое меньше нефти

Турция, третий по величине в мире покупатель российской нефти, вдвое сократила импорт "черного золота" из РФ. Причина – ремонт нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) STAR, расположенного вблизи Измира.

В августе показатель импорта упал с 400–450 тыс. барр./сутки (таким он был в начале лета) до чуть менее 200 тыс. барр./сутки. Ремонт на предприятии, на которое приходится около 45% всей поставляемой на турецкий рынок российской нефти, начался 5 сентября.

Это плановое мероприятие, которое продлится около двух месяцев, пишет РБК.