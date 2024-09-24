Екатеринбургский суд отказал в УДО члену банды, севшему за убийство следователя и рейдерские захваты

Чкаловский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство члена приморской банды Андрея Ковалева об условно-досрочном освобождении. Банда стала известна своими рейдерскими захватами предприятий и нападением на граждан и должностные лица. В их числе и представители правоохранительных органов, ведущих расследование.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, конкретно Ковалев в октябре 2013 года Приморским краевым судом был осужден по целому ряду статей:

п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, группой лиц по предварительному сговору);

ч. 2 ст. 209 УК РФ (участие в преступной банде);

ч. 2 ст. 210 УК (участие в преступном сообществе);

п. "а" ч. 4 ст. 162 УК (разбой, организованной группой);

п. "а" ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж, организованной группой);

пп. "а", "ж", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, группой лиц по предварительному сговору, с целью сокрытия другого преступления);

ч. 4 ст. 296 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья человека, в связи с производством предварительного расследования).

В суде было доказано, что Ковалев в 2009 году участвовал в нападении на отца начальника отделения следственного управления при УВД по Первореченскому району г. Владивосток, который контролировал ход расследования уголовного дела - хищение права на имущество ООО "Компания ОГАТ". Позднее нападение было совершено и на самого руководителя отделения. От полученных травм отец и сын скончались.

Тогда суд, по совокупности преступлений, назначил Андрею Ковалеву наказание в виде 21 года в исправительной колонии строгого режима (с учетом определения Верховного суда РФ от 12.08.2014). Накануне в Чкаловском суде Екатеринбурга прокурор отметил, что Ковалев не раскаивается в своих действиях, с чем согласился и судья, отказав члену банды в условно-досрочном освобождении. Осужденный пробудет в колонии еще 5 лет 8 месяцев и 9 дней.