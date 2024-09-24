В аэропорту Екатеринбурга на 4 часа задерживается вылет самолета в Уфу

В екатеринбургском аэропорту Кольцово на несколько часов задержали вылет самолета в Уфу.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, речь идет о регулярном рейсе по маршруту "Екатеринбург – Уфа" авиакомпании Red Wings. По расписанию он должен был вылететь сегодня, 24 сентября, в 9 часов 5 минут. Однако теперь планируемое время вылета – в 13 часов.

Соблюдение прав пассажиров рейса находится на контроле транспортной прокуратуры. Как уточнили в ведомстве, задержка связана с поздним прибытием воздушного судна.