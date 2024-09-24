Президент Чехии призвал Киев признать утрату территорий

Киевский режим должен понять и признать, что территории, которые он считает своим, могут остаться под контролем России на многие годы, заявил президент Чехии Петр Павел в интервью The New York Times.

Он призвал Киев реалистично оценивать свои перспективы и отметил, что в мире растет усталость от конфликта, поэтому мир не будет занят тем, чтобы только и делать что помогать Киеву.

Недавно Павел сказал, что справедливый мир для Украины по итогам нынешнего военного конфликта - это "иллюзия". Не будет такого, как хочет Киев, чтобы ему в нынешних условиях отдали территорию в "границах 1991 года", да еще и компенсации от России. Запад примет сложившиеся реалии, но дипломатически их не признает.

Киев заявляет, что не примет никаких иных вариантов, кроме восстановления "границ 1991 года". Которые, к слову, существовали тогда только на бумаге. Западные СМИ в один голос уже третий год пишут о том, что это нереально. С этим согласны многие и на Украине.