В Сибири семья, где после еды погибли дети, отравилась дихлофосом

В прокуратуре Красноярского края назвали основную версию причин гибели после еды четверых детей.

Основной версией случившегося стало отравление дихлофосом, сообщили РИА "Новости" в надзорном ведомстве.

Предположительно, четверо детей отравились средством для травли мух. Изначально предполагалось, что они варили пельмени сами и по ошибке добавили порошок вместо приправы. Однако судмедэксперты не обнаружили в организме одной из умерших девочек следов инсектицидного средства. Теперь основная версия состоит в том, что родители постоянно обрабатывали дом от насекомых и плохо проветривали комнаты.

Напомним, что семья обратилась за медицинской помощью 21 сентября с признаками отравления. В тот же день в больнице умерли два ребенка — девочка 6 лет и мальчик 13 лет, 22 сентября в реанимации скончалась девочка 11 лет, в ночь на 23 сентября — девочка 12 лет. Родители детей в тяжелом состоянии были в реанимации и пришли в себя 23 сентября. Мама четверых детей беременна пятым ребенком, его удалось спасти.