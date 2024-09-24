Трамп: Зеленский - "лучший торгаш в истории"

По мнению Дональда Трампа, Зеленский – "лучший торгаш в истории". Кандидат в президенты США от республиканцев заявил об этом на митинге в Пенсильвании и обосновал свои слова тем, что после каждого визита в США Зеленский уезжает с миллиардами долларов, пишет РБК.

"Я полагаю, что Зеленский — лучший торгаш в истории. Каждый раз, когда он приезжает в нашу страну, он уезжает из нее с $60 млрд", — сказал Трамп.

По мнению Трампа, Зеленский "очень хочет", чтобы победу на президентских выборах одержала Камала Харрис, так как их партия оказывает финансовую помощь Украине.

Трамп добавил, что если он выиграет выборы, то сразу позвонит Зеленскому и Путину и предложит заключить сделку.

Дональд Трамп неоднократно говорил о том, что конфликт на Украине нужно завершить.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отмечал, что США действительно способны завершить конфликт достаточно быстро. Для этого, по его словам, "достаточно соответствующего указания киевскому режиму из Вашингтона", но США вместо этого поставляют Украине оружие.