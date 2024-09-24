Зюганов заинтересовался возможным сексом его однопартийца в думском кабинете

В Москве глава КПРФ Геннадий Зюганов провел заседание секретариата центрального комитета партии. Среди поднятых на нем тем стала история, в которую мог попасть депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам. Ранее в сети появились весьма пикантные кадры, на которых человек, похожий на одного из членов коммунистической партии, занимается сексом с проституткой в, возможно, своем кабинете в здании нижней палаты парламента.

Во время заседания Зюганов неодобрительно высказался в первую очередь о тех, кто распространил видео. В частности, Зюганов связал появление скабрезной информации с тем, что недоброжелатели не могут простить депутатам КПРФ "жесткую позицию". Поэтому сами коммунисты должны дезавуировать то, что появилось в интернете, и не распространять самостоятельно, а также продолжать работать, пишут "Ведомости".

Близкий к партии источник издания полагает, что появление видео неслучайно. В частности, по его версии, оно может быть связано в том числе с приближением выборов руководителя столичного отделения партии (они состоятся 7 декабря).