До сих пор не поймали: медведь, который съел в Приморье двух человек, совершил новое нападение

Медведь-людоед в Приморье, который уже загрыз двух мужчин, сегодня утром напал на приют бродячих собак и задрал 30 четвероногих. Все произошло в поселке Лучегорск.

Как сообщает Telegram-канал News.vl, сотрудники полиции и охотнадзора оцепили территорию. Идет операция по отлову дикого зверя. Сегодня его видели возле школы, где его ранили местные жители, но зверь умудрился сбежать.

Среди местных жителей уже началась паника. Поэтому полиция патрулирует поселок, чтобы медведь не проник в жилые зоны. Местных жителей и охотников попросили избегать опасных участков местности.

Днем ранее медведь проник в дом в садовом товариществе. Его жертвами стали отец и сын 1937-го и 1968-го года рождения.