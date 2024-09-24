На Урале задержали мужчину, сбежавшего из исправительного центра при колонии

Сотрудники полиции уральского города Кушва задержали мужчину, совершившего самовольный уход из исправительного центра при ИК-12 Нижнего Тагила. Об этом Накануне.RU сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его сведениям, еще 1 сентября мужчина, осужденный к принудительным работам на 8 месяцев по статьям 264 и 53 УК РФ, в 10 часов утра покинул помещение общежития. Обратно он не вернулся.

"Вычислили 27-летнего нарушителя по имени Виталий бойцы ППСП и сыщики угрозыска при проведении рейдовых мероприятий. Он находился в салоне легкового автомобиля с молодой женщиной. Любитель поиграть с оперуполномоченными в "кошки-мышки" пояснил при допросе о причинах своего противоправного поступка, что якобы очень соскучился по женской ласке. Представители МВД передали задержанного своим коллегам из местной пенитенциарной системы для принятия мер реагирования", - отметил полковник Горелых.