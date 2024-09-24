Не хрустят! Банки отказываются принимать неидеальные доллары

Российские банки прекратили покупать у граждан долларовую наличность, если банкноты не находятся, как они говорят, в идеальном состоянии.

Если на купюре есть мельчайшее пятнышко, потертость, помятость или след от воды — кредитная организация откажется ее приобрести. В банках говорят, что причина в том, что сами клиенты не хотят покупать неидеальные доллары после массовых отказов в приеме старых и подпорченных банкнот, с которыми россияне столкнулись за рубежом. Особенно это касается Турции и Египта.

На этом фоне граждане начали подходить к покупке валюты для поездок очень тщательно. Поэтому если люди не хотят покупать подпорченные купюры, то и девать их некуда.

"Раньше наши крупные кредитные организации имели прямые договоры с крупнейшими американскими банками. Поэтому могли принимать с комиссией испорченные купюры, вывозить их и обменивать. Естественно, из-за санкций все эти договоры приостановились", — рассказал эксперт по наличному обращению Алексей Войлуков.

"Ранее их прием шел для отправки за границу для обмена. Сейчас из-за санкций внешние рынки для российских банков закрыты, а на внутреннем — такие купюры также не востребованы. Поэтому банки принимают для обмена только качественные банкноты, а поврежденные будут со временем выводиться из оборота", — заявили в ВТБ, сообщают "Известия".