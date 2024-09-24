В регионах с низкой рождаемостью могут выплачивать 1 млн рублей на ипотеку

В российских регионах, где отмечается низкая рождаемость, предлагается выплачивать семьям с детьми по 1 млн руб. для погашения жилищных кредитов.

С такой просьбой к министру финансов Антону Силуанову обратились первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова и глава фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов. Из документа следует, что в стране сохраняется непростая демографическая ситуация. По данным Росстата, на которые сослались депутаты, в текущем году зафиксирован исторический минимум рождаемости — за первое полугодие на свет появилось 599,6 тыс. детей, что на 16,6 тыс. меньше, чем за такой же период 2023 года. Эксперты говорят, что количество новорожденных в России снижается последние девять лет, спад этого показателя с 2014 по 2023 год достиг 35%.

Парламентарии предлагают Минфину оценить целесообразность инициативы по увеличению выплаты на погашение ипотеки до 1 млн руб. в регионах с низкой рождаемостью, чтобы стимулировать рождение детей.

Речь идет о 23 субъектах, в том числе Томской, Кемеровской, Саратовской, Пензенской, Волгоградской, Ленинградской, Орловской, Брянской, Воронежской областях, сообщают "Известия".

Естественная убыль населения (превышение смертности над рождаемостью) растет, в 2024 году она ускорилась и составила 321,5 тыс. человек, на 49 тыс. больше. Проблему нивелируют мигрантами — прирост населения за счет иностранцев, в основном из Таджикистана, Узбекистана и других бывших республик СССР, составил 20,1%.