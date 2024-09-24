СК не установил всех фигурантов дела о стрельбе у офиса Wildberries

Следствие еще не установило всех фигурантов дела о стрельбе возле офиса Wildberries.

Пока все участники организованной группы не установлены. Вменяемые арестованным преступления "носят осознанный характер и направлены против общественной безопасности и общественного порядка, а также против порядка управления".

Отмечается, что деяния совершены в присутствии сотрудников полиции, что свидетельствует об их "склонности к совершению противоправных действий и отсутствии контроля за собственным поведением", сообщает РИА "Новости".

Напомним, количество арестованных по делу о стрельбе Wildberriеs выросло до 20.