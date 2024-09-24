В Госдуме заявили, что проект о запрете движения чайлдфри будет касаться пропаганды

Проект закона о запрете движения чайлдфри в России будет касаться именно пропаганды данного образа жизни.

Как заявила одна из авторов инициативы, член комитета Госдумы по просвещению Эльвира Аиткулова, речь не идет о личном выборе каждого. "Речь не идет о праве выбора каждого в таких личных вопросах, а именно о работе по убеждению других, особенно несовершеннолетних, в превосходстве бездетного образа жизни, популяризации отказа от семьи", - заявила парламентарий.

Аиткулова считает, что необходимо работать со всеми факторами, которые влияют на демографическую ситуацию в стране, в том числе и с репродуктивными установками, сообщает РИА "Новости".