Эксперт: Telegram может собирать данные только о номере и локации

Telegram может собирать и передавать данные только о телефонном номере и примерном местонахождении пользователя.

Как заявил специалист по информационной безопасности, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, большинство аккаунтов, которые используются для незаконных действий, зарегистрированные на подставные SIM-карты. "Если для удаления нелегального контента достаточно настроить соответствующие фильтры, то с персональными данными потенциальных преступников дело обстоит сложнее. Практически все аккаунты, используемые для незаконных деяний, зарегистрированы на подставные SIM -карты", - заявил эксперт.

Он считает, что данных сведений будет недостаточно для компетентных органов. При очередном обновлении приложения на пользовательские устройства станут подгружать специальные файлы которые начнут собирать значительно большую информацию о пользователях мессенджера.