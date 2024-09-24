Уголовное дело генерала Попова ушло в суд

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу экс-командующего 58-й армией Вооруженных сил России генерал-майора Ивана Попова.

Об этом сообщил его адвоката Сергей Буйновский. Он также заявлял о намерении настаивать на допросе бывших сослуживцев генерала, от проведения которого следователь отказался, а также добиваться рассмотрения дела по месту совершения преступления в Запорожском гарнизонном военном суде, сообщает РИА "Новости".

Попов был арестован в мае 2024 года. 15 июля суд перевел его под домашний арест. По данным следствия, фигурант причастен к хищению в 2023 году изделий металлопроката на общую сумму более 114 млн руб., закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи для нужд армии.