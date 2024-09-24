"АвтоВАЗ" не подтвердил сообщение о возобновлении выпуска Renault Logan и Sandero

В "АвтоВАЗе" не подтвердили сообщение о планах по выпуску Renault Logan и Sandero третьего поколения на предприятии в Санкт-Петербурге под брендом Xcite.

В компании заявили, что "АвтоВАЗ" не связаны с бывшим заводом Nissan в Санкт-Петербурге и не комментирует слухи о своем или его отношении, сообщают "Ведомости".

До этого Telegram-канал "Русский автомобиль" сообщил, что "АвтоВАЗ" планирует перезапустить производство Renault Logan и Sandero третьего поколения в Петербурге. Автомобили якобы будут выпускаться под маркой Xcite. При этом сроки запуска неизвестны.

Ранее стало известно, что выпуск электромобиля Lada e-Largus начнется в конце сентября. Авто полностью адаптирован под российский климат, а состоять Е-Largus будет на 50% из отечественных компонентов.