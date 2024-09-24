СМИ: "план победы" Зеленского содержит пять пунктов

В "плане победы" украинского лидера Владимира Зеленского, который будет представлен главе США Джо Байдену, содержится пять пунктов, а не четыре, как сообщалось ранее.

Как сообщает в Telegram украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источник в офисе президента Украины, реализация первых четырех пунктов запланирована на период с октября по декабрь 2024 года. Воплощение пятого планируется после завершения конфликта между Киевом и Москвой.

Телеканал отмечает, что все пункты плана взаимосвязаны и "важно реализовывать их вместе, все в комплексе".

В документе находятся вопросы современного вооружения и наступления ВСУ в Курской области России, отметили в офисе Зеленского.

Ранее в Киеве рассказали, на чем основан "план победы". Детали привел советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко. По его словам, в основе плана главы государства – разрешение Запада бить вглубь России.