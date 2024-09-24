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Фото: Накануне.RU

"Аэрофлот" наказывает бортпроводников за полеты родственников

Руководство "Аэрофлота" внесло изменения в правила выдачи служебных и корпоративных авиабилетов.

Отныне при временной нетрудоспособности в течение трех недель суммарно в квартал работника и членов их семей будут отстранять от использования корпоративных билетов сроком до года без возможности досрочного восстановления права. Ранее это ограничение, которое было введено летом 2024 года, действовало в случае временной нетрудоспособности работника на протяжении месяца в течение 40 дней, а право воспользоваться корпоративными авиабилетами возобновлялось через два месяца с момента выхода на работу.

Начиная с 20 сентября некоторым бортпроводникам перевозчика начал звонить командно-руководящий состав и уведомлять их о лишении служебных билетов на год. Кроме того, они больше не могут воспользоваться онлайн-сервисом бронирования корпоративных авиабилетов FlyID. В качестве причины ограничений указан приказ от 20 сентября. По предварительным оценкам, под блокировку попали свыше 300 бортпроводников.

На вопросы о причинах годовой блокировки некоторым членам кабинных экипажей говорят, что они или их родственники слетали по корпоративным билетам в период больничного. Причем, их лишают билетов даже за давние случаи, произошедшие еще до введения новых правил.

При этом никто из них еще не видел и не знакомился с новым приказом, на основании которого сотрудников начали блокировать, сообщает Telegram-канал "Авиаторщина".

В начале июля сообщалось, что сотни рейсов авиакомпании "Аэрофлот" были задержаны из-за нехватки экипажей. Только в Шереметьево за два дня было задержано около 330 рейсов на вылет и на прилет, а более 20 рейсов пришлось отменить

Теги: Аэрофлот, авиакомпании, бортпроводники, авиация


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