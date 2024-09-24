В организме погибшего ребенка не нашли следов химикатов

В Красноярском крае судмедэксперты не обнаружили в организме одной из умерших девочек следов инсектицидного средства для травли мух.

По данным Управления Следственного комитета России по Красноярскому краю и Хакасии, из дома отравившейся семьи на экспертизу отправлены удобрения, химикаты, таблетки для посудомоечной машины, остатки еды, ветеринарные лекарственные препараты. Следователи допросили родственников семьи, хозяина и продавца продуктового магазина, фельдшера Красносопкинской участковой больницы.

Изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения в продуктовом магазине, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что четверо детей, которые умерли в Красноярском крае, отравились средством для травли мух. Они варили пельмени сами и по ошибке добавили порошок вместо приправы

Напомним, что семья обратилась за медицинской помощью 21 сентября с признаками отравления. Двое детей скончались в больнице, на следующий день умер еще один ребенок, четвертого ребенка также не удалось спасти. Родители детей в тяжелом состоянии были в реанимации и пришли в себя только сегодня. Сейчас они дают показания. Мама четверых детей беременна пятым ребенком, его удалось спасти.