Моор поздравил прокуратуру Тюменской области с юбилеем

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил прокуратуру региона с 80-летием. По его словам, за это время работники прокуратуры вместе с регионом прошли большой путь, стояли на защите законных прав и интересов граждан.

"У органов прокуратуры и властей региона – богатый опыт плодотворного взаимодействия. Например, сейчас сотрудничаем в вопросах контроля соблюдения прав участников специальной военной операции и членов их семей. Защищаем законные интересы жителей, чье имущество пострадало от паводка", - написал губернатор в своем telegram-канале.

Особая благодарность – ветеранам, которые творили историю тюменской прокуратуры.

"Их дело сейчас продолжают молодые сотрудники. Среди наших прокуроров есть настоящие трудовые династии. Успехов в деле служения закону на благо Тюменской области и всей страны", - написал Моор.

Сегодня состоялось торжественное мероприятие, посвященное 80-летию прокуратуры Тюменской области. Прокурор региона Владислав Московских поздравил работников с праздником. Также работников надзорного ведомства поздравили губернатор Александр Моор, Главный федеральный инспектор Дмитрий Кузьменко, первый заместитель пПредседателя Тюменской областной Думы Андрей Артюхов.