В Якутии может появиться инновационный центр комплексного применения БПЛА

Президент России Владимир Путин после визита в Якутию дал различные поручения.

"Минобороны России совместно с исполнительными органами республики Саха (Якутия) рассмотреть вопрос о целесообразности создания в республике Саха (Якутия) инновационного центра комплексного применения беспилотных летательных аппаратов", - говорится в опубликованном списке поручений, данных Путиным после визита в республику Саха.

Доклад президенту по этому поводу должны сделать до 1 ноября 2024 г.