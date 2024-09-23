Пашаев обжаловал арест

Бывший адвокат Эльман Пашаев обжаловал решение о своем аресте. Документы поданы в Московский гарнизонный военный суд.

"Апелляционная жалоба Пашаева зарегистрирована в канцелярии суда", - сообщили ТАСС в инстанции.

Напомним, Пашаев был задержан в Москве 17 сентября. По версии СК, он в феврале встретился в Москве с бизнесменом Алексеем Блиновским. Адвокат убедил его, что за деньги может освободить Блиновского и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности по ранее возбужденному в отношении них уголовному делу. Мужчины договорились, и Пашаев получил от Блиновского крупную сумму денег. По данным СМИ, речь идет о 18,5 млн руб., а также $300 тыс..